Россияне успешно добрались до аэропорта в Шанхае с лайнера Spectrum of the Seas

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Группа российских туристов, ранее прибывшая в Шанхай на круизном лайнере Spectrum of the Seas, успешно добралась до аэропорта, откуда вылетит в Россию. Об этом РИА Новости рассказала одна из бывших пассажирок судна.

Лайнер прибыл в международный круизный порт Усун, который находится в шанхайском районе Баошань, рано утром 11 ноября. После прибытия в город некоторые российские граждане отправились в шанхайский международный аэропорт Пудун, откуда они вылетят рейсом "Аэрофлота" или China Eastern Airlines до Москвы. Другие путешественники вылетят в другие дни, как заявила агентству ранее одна из пассажирок, туроператор забронировал отель.

В 08:00 по местному времени (03:00 по московскому) первая группа граждан РФ, вылетающих из Шанхая 11 ноября, начала выходить с судна. Пассажиры на месте сообщили агентству, что из порта они сразу отправятся в аэропорт. С их слов, большая часть российских туристов вылетит в РФ 12 ноября.

О том, что около 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии, стало известно 7 ноября. Судно должно было прибыть в конечную точку маршрута 9 ноября, но по техническим причинам не смогло покинуть порт.

По словам одной из пассажирок лайнера, путешественники хотели сами забронировать билеты и улететь из Токио в Китай, однако представители в Японии не пошли навстречу.

Для решения проблемы подключилось посольство РФ в Японии. Ведомство оказывало россиянам необходимую помощь.

Спустя время лайнер завершил ремонт, покинул порт Йокогама и направился в Шанхай.