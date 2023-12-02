Движение на Киевском шоссе восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Движение автотранспорта на 34-м километре Киевского шоссе восстановлено после ДТП с возгоранием трех машин. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее стало известно, что в результате аварии на Киевском шоссе погибли два человека. Ночью движение в сторону области было перекрыто. На месте работали оперативные службы города.

Ранее стало известно, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии. Водитель легковушки и трое его пассажиров скончались в медицинском учреждении.