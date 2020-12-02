Неизвестный сообщил о гранате в административном здании на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о гранате в административном здании на юго-востоке Москвы поступила от неизвестного. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства рассказал, что в анонимном сообщении об обнаружении гранаты говорится о здании по адресу улица Южнопортовая, дом 21, строение 7.

"Ведется проверка", – добавил источник. Сейчас место происшествия оцеплено, ожидается приезд саперов.

Ранее неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в торгово-развлекательном центре "Мозаика" в Южнопортовом районе столицы. Была проведена проверка, посетителей и персонал эвакуировали.