Очевидец рассказал о ЧП на станции Новоподрезково

На станции Новоподрезково упала часть конструкции пешеходного моста

На станции Новоподрезково Ленинградского направления Октябрьской железной дороги на пути упала часть конструкции пешеходного моста. Очевидец рассказал Москве 24 подробности произошедшего.

"Когда мы ехали в направлении Москвы и проезжали станцию Новоподрезково, там проводились ремонтные работы. На станции построили надземный пешеходный переход над путями, и при демонтаже старого перехода произошло обрушение", – отметил он.

По словам очевидца, перекрыты три линии. Также он сообщил, что видел, как уже стоят две электрички, "Сапсан" при этом проехал.

По данным ТАСС, рабочие повредили трос контактной сети на железной дороге на перегоне Химки – Сходня. Сами провода сети не повреждены. Предварительно, пострадавших нет.

Причиной инцидента стало падение балки на железнодорожные пути при производстве работ, выполняемых сторонней организацией, рассказали в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

Сообщается, что из-за ЧП около десяти пригородных электричек задержались почти на час. Задержка в движении поездов в обе стороны составляет от 6 до 50 минут. Также опоздал скоростной поезд "Сапсан". Сейчас составы ходят по другому пути.

Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы устранить возникшие неисправности и сократить отставание поездов.

Ранее поезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 ввели в график после сбоя. Интервалы движения были увеличены по техническим причинам.