Генконсульство России на Пхукете выясняет ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП в Краби

Фото: РИА Новости/Евгений Беленький

Генеральное консульство России на Пхукете выясняет обстоятельства ДТП с участием россиянина в тайской провинции Краби, получившего серьезные травмы, сообщили РИА Новости в дипломатическом учреждении.

"К нам поступило обращение от российских граждан в связи с ДТП с мопедом в провинции Краби, в результате которого россиянин получил серьезные травмы и находится сейчас в больнице", – рассказали в генконсульстве.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось, что в аварию на мопеде попала российская пара. Мужчину по имени Аркадий с серьезными повреждениями доставили в местную больницу, его спутница не пострадала.

Также в публикациях уточнялось, что у россиянина диагностированы переломы ребер, травма ноги, пневмоторакс и аневризма грудной аорты. Последняя травма представляет особую опасность, делая невозможной его транспортировку в Россию самолетом из-за риска разрыва аневризмы от перепада давления.

По данным телеграм-канала SHOT, страховка пострадавшего не покрывает несчастные случаи при управлении мопедом или мотоциклом. Для проведения необходимой дорогостоящей операции семья мужчины объявила сбор средств.

Ранее сообщалось, что 18 россиян получили травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Аланье. Пострадавшие были доставлены в четыре больницы для оказания медицинской помощи, при этом один человек находился в реанимации в тяжелом состоянии.

ДТП произошло утром 23 сентября на трассе D400 в районе населенного пункта Конаклы. Генконсульство заявляло о готовности оказать необходимое содействие россиянам.