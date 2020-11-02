Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на женщину в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали в Пресненском районе столицы мужчину, которого подозревают в нападении на женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по связям со средствами массовой информации УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Татьяну Дугину.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – рассказала Дугина.

По данным следствия, мужчина напал на женщину в Грузинском переулке и схватил ее за волосы. Нападавший держал в руке канцелярский нож, о который поранилась потерпевшая, отбиваясь от него. Женщину госпитализировали с резаной раной щеки и резаной раной пальца с повреждением сгибателей сухожилий.

Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого. Со слов задержанного, он был пьян и хотел попросить у потерпевшей денег на выпивку.

Ранее в столичном районе Вешняки мужчина нанес своему соседу ножевые ранения. Потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

До этого 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина.