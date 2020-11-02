СК возбудил уголовное дело после убийства новорожденной девочки в Хотькове

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Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело после убийства матерью ее новорожденного ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В СК отмечают, что 30 октября в Хотькове рядом с одним из домов на 1-й Хотьковской улице житель нашел тело новорожденной девочки. Ребенок был завернут в пеленку и куртку. Эксперты утверждают, что девочка родилась 3–4 дня назад и умерла от переохлаждения.

Сейчас специалисты проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность матери новорожденной девочки.

Ранее Следственный комитет РФ обратил внимание на историю маленького мальчика, живущего с отцом в хижине в подмосковном лесу. Проверки уже проводит подмосковная прокуратура и следственный отдел по Балашихе.