Спасатели закончили работы на месте взрыва в гаражах в Мытищах

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Спасатели закончили проведение работ на месте взрыва в гаражах в Мытищах. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщается, что работы закончили 1 ноября в 22:23.

"Работы на месте завершены", – подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают 26 человек и 11 единиц техники. Отмечалось также, что по факту случившегося следователи проводят проверку.

Взрыв в гаражах в Мытищах случился накануне. В результате погиб один человек.

Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. В результате происшествия оказались разрушены пять гаражей, у трех из которых обрушилась кровля и еще двух повреждены стены.

МЧС России сообщало, что из-под завалов был спасен один человек. Его передали врачам.

Позднее была названа предварительная причина взрыва в гараже в Мытищах. Ее озвучила представитель Главного следственного управления по области Ольга Врадий.