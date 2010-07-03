Погибшего в детском саду в Нарьян-Маре мальчика похоронили

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Шестилетний мальчик, который погиб в детском саду "Сказка" 31 октября, похоронен на городском кладбище в Нарьян-Маре, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галину Гуляеву.

"Мальчика похоронили, похороны прошли в полной тишине, люди плакали", – сказала она.

На похоронах вместе с родственниками ребенка находился психолог, которая помогает и уже наладила контакт с семьей, добавила Гуляева.

Как уточняется, расходы по организации прощания и похорон взяла на себя администрация Ненецкого автономного округа.

31 октября стало известно, что 36-летний мужчина прошел в детский сад Нарьян-Мара во время тихого часа. Как показало следствие, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В группе он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Сразу после этого его задержали. Мужчина отказался от дачи показаний, но объяснил свои действия голосами в голове.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

По сообщению властей, с семьей ребенка круглосуточно находятся психологи, дежурит скорая помощь.

Знакомый подозреваемого рассказал, что у мужчины была попытка суицида. При этом друзья арестованного не замечали у него агрессии, в том числе к детям. Также известно, что подозреваемый находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.

