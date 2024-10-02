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02 октября, 07:37

Происшествия

Полковник Росгвардии Гамаюнов частично признал вину в участии в преступной группе

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Экс-начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, частично признал вину, передает ТАСС.

Гамаюнов частично подтвердил свое участие в преступной группе, созданной для хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа.

Военный суд арестовал Гамаюнова 30 сентября. Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

В деле экс-главы авиационно-технической службы Росгвардии фигурирует гособоронзаказ на поставки ведомству летно-технических комплексов, ему вменяется нанесение ущерба на более чем 80 миллионов рублей.

При этом отмечается, что сумма ущерба в 80 миллионов рублей является предварительной, так как следствие по делу продолжается, и полковника проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Позже в СМИ появилась информация, что в деле полковника фигурирует гособоронзаказ на поставки Росгвардии летно-технических комплексов, ему вменяется нанесение ущерба на более чем 80 миллионов рублей. При этом данная сумма является предварительной, так как следствие по делу продолжается.

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