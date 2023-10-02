Часть межквартирной перегородки отслоилась в доме на Открытом шоссе

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Отслоение части межквартирной перегородки произошло в жилом доме на Открытом шоссе в столице. О происшествии пишет Агентство "Москва" со ссылкой на префектуру ВАО.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"В доме № 6, корпусе № 8, на Открытом шоссе произошло отслоение одной части межквартирной перегородки. Причиной, вероятнее всего, послужило падение шкафа", – рассказали агентству.

Жителей дома расселять не планируют. Восстановительные работы проведет УК ГБУ "Жилищник района Богородское".

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе утром 20 сентября. Это привело к повреждению как минимум 10 квартир. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Стены дома несколько раз обрушились. Отмечалось, что примерно в 16:00 произошло третье обрушение.



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