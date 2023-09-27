В Якутске мужчину отправили под домашний арест после падения бетонной плиты на детей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Подозреваемый, по вине которого в Якутске после падения бетонной плиты погиб ребенок и травмы получили еще трое детей, помещен под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Правоохранители установили, что дом на Автодорожной улице, где произошел инцидент, был введен в эксплуатацию в 2005 году, а в 2008-м одну из квартир на первом этаже перевели в нежилое помещение для размещения магазина. Позже объект несколько раз перепродали, перед последней сделкой его снова признали жилым.

Чтобы убрать ранее оборудованное крыльцо, собственница квартиры выставила объявление. На него откликнулся мужчина, который 8 июня вместе с родственниками провел работы по частичному сносу лестницы. Они срезали болгаркой швеллера (усилители) и лестницу, однако верхняя и нижняя железобетонные площадки остались, нижняя была на одной стойке без усилителя.

Впоследствии 19 июня бетонная плита обрушилась на четырех детей. 9-летняя девочка погибла, остальных госпитализировали. В тот же день по факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности").

Суд отправил мужчину, который проводил работы по демонтажу лестницы, под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека").

Прокуратура Якутии продолжает проверку соблюдения закона со стороны управляющей компании и органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что жене блогера-сыроеда Максима Лютого вынесли приговор за смерть ребенка от истощения. Женщине назначили два года исправительных работ и удержание 15% заработка в казну государства.