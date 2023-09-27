Уголовное дело завели на учителя физкультуры во Владивостоке после избиения ученика

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело завели на учителя физкультуры во Владивостоке из-за избиения ученика. Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как преподаватель бьет подростка по голове, сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

В социальных сетях опубликовали видео, где в помещении класса школы № 21 во Владивостоке учитель физкультуры применяет насилие к учащемуся. Следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Как написало РИА Новости, подробности инцидента еще будут выяснять. Первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко прокомментировал, что по факту избиения организована проверка в отношении учителей, которые были в классе во время происшествия, и в отношении руководства школы № 21.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге свыше 10 педагогов массово уволились из школы. У всех личные причины, известно лишь, что четверо вышли на пенсию.