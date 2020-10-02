В ГД просят генпрокурора проверить цирки шапито после нападения медведя в Реутове

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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает необходимым проверить все нестационарные цирки на предмет безопасности и соблюдения правил содержания животных. Письмо с соответствующим прошением он направил генпрокурору Игорю Краснову, сообщает РИА Новости.

Инициативу Бурматов выдвинул после случая нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке шапито в Реутове.

После представления дрессировщик вел медведя в клетку, в этот момент животное стащило лапой намордник, прижало мальчика лапой к себе и укусило его за голову. Дрессировщику удалось отогнать животное от сына. При этом сам мужчина получил царапины на руках.

Бурматов объяснил, что лицензирование цирков и зоопарков регулирует подзаконный акт, принятый министерством культуры. Он вступает в силу постепенно. В настоящее время действуют положения о требованиях к содержанию животных и проведению культурно-зрелищных мероприятий.

Так, парламентарий отметил, что цирки шапито необходимо закрыть. Запрос в Генпрокуратуру был отправлен с целью проверки и с учетом данного подзаконного акта.

"Цирки шапито лицензирование не пройдут. Я уверенно заявляю, что в цирке шапито медведю нельзя обеспечить надлежащие условия содержания. Это опасно для животных, это опасно для сотрудников. Это не первый пример за последнее время. Это опасно для зрителей, потому что случается, что нападение происходит и на тех, кто в зрительном зале находится. Безопасность никак не обеспечивается, квалификация сотрудников не соответствует требованиям", – высказался Бурматов.

Ранее в Башкирии грибники обнаружили истощенного медведя, который был заперт в клетке. На место выехали сотрудники министерства природы республики.

