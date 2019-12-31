Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Согласно постановлению, до 2022 года организации, использующие животных в культурно-зрелищных целях, обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности. Их выдачей займется Россельхознадзор.

Кроме того, благодаря введению лицензирования у государства появится статистика от всех организаций, которые работают с животными.

Документ разработан Минкультуры с привлечением специалистов Минсельхоза, Россельхознадзора, профессионального сообщества.

Ранее сообщалось, что с 1 января цирковых животных обеспечат пожизненным содержанием. Также вводится запрет на применение лекарственных препаратов для повышения эффективности цирковых животных.