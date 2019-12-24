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Москва 24

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Общество

12:30

В России обеспечат пенсиями цирковых коней и тигров

общество животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цирковых животных обеспечат пожизненным содержанием с 1 января 2020 года, рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Те животные, которые используются в культурно-зрелищных мероприятиях, должны обеспечиваться пожизненным содержанием – это так называемые пенсии для цирковых животных", – цитирует Бурматова Агентство "Москва".

Также вводится запрет на применение лекарственных препаратов для повышения эффективности цирковых животных. По словам депутата, это наносит вред.

Диких животных, которые содержатся с нарушением требований для таких питомцев, будут конфисковывать.

Ранее в Цирке на Вернадского заявили, что намерены отсудить у радиостанции "Говорит Москва" десять миллионов рублей. Братья Запашные считают, что, после того как ведущие назвали их звероубийцами, к ним стали реже ходить зрители.

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