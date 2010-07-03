Узники арены. Цирк шапито в Долгопрудном проверили после жалоб

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Цирк шапито в Долгопрудном проверили после жалоб местных жителей, потребовавших остановить гастроли. Людей возмутило участие в выступлениях редких тигров и белых львов. По словам зоозащитников, звери живут в крохотных клетках и над ними издеваются. Тем не менее администрация Долгопрудного не увидела нарушений в работе цирка.

Телеканал Москва 24 побывал за кулисами и убедился, что условия содержания 12 хищных кошек вовсе не кажутся королевскими. Дрессировщик Любомир Гаврылив заверил, что вскоре в шапито появятся "шикарные новые клетки", которые "подходят по стандартам". "И нет у нас никаких болячек, нет атрофированных мышц, нет у нас рахита – то есть животные вполне здоровые", – подчеркнул он.

Немало вопросов у зоозащитников вызвала визитная карточка шоу – краснокнижные тигры. Они уверены, что этим редким животным не место на арене или в тесной клетке. Одна из активисток назвала животных "узниками", а другие пожаловались на безразличие окружающих к судьбе зверей.

В Долгопрудный передвижной цирк приехал несколько дней назад из Одинцова, где его гастроли закончились пожаром. По словам сотрудников, никто не пострадал, однако жители обеспокоены, соблюдаются ли в шапито нормы безопасности и не будет ли новых ЧП.

В городской администрации не видят поводов для беспокойства. "Проверено поголовье животных на предмет вакцинации, на предмет эпизодических мероприятий", – пояснила начальник отдела администрации Долгопрудного Ирэна Черненко. По ее словам, "владельцами были соблюдены все требования, установленные действующим законодательством".

Однако зоозащитников такие заявления не успокаивают. "Мы такое количество видели погибших животных по этим вот переездным конторам! Их просто бросают иногда, по ходу использования, просто как ненужную игрушку", – с возмущением заявила президент центра защиты прав животных Ирина Новожилова. Она посоветовала местным жителям написать заявления в природоохранную прокуратуру, в ветеринарную службу, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Кадры жестокого обращения с животными в интернете не редкость, но представители циркового сообщества призывают не сгущать краски. "Цирки на сегодняшний день – это не обитель зла и жестокости", – отметил член правления Союза цирковых деятелей РФ Андрей Дементьев-Корнилов. Он признался, что есть случаи жестокости по отношению к четвероногим артистам, но в этом нельзя обвинять всех цирковых работников.

В России действует закон о работе цирков, согласно которому с 1 января животным обязаны предоставлять все условия: просторные вольеры, постоянное наблюдение ветеринаров, правильное питание. Но на деле эти требования исполняют далеко не везде, считают специалисты. Как пояснил вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горяев, столкнувшись со случаями неподобающего обращения с животными в цирках, сотрудники правоохранительных органов зачастую просто не знают, "что в этом случае делать, какие экспертизы проводить, как правильно здесь работать".

Тем временем жители Долгопрудного собирают подписи. Активисты выступают не только против одного конкретного цирка шапито – они уверены, что любым шоу с животными нужно положить конец.