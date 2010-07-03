Инспекторы забрали краснокнижных сов у уличных фотографов в Москве

20:34
20:34
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы изъяли у уличных фотографов на Кузнечном мосту трех сов, занесенных в Красную книгу. О происшествии сообщила пресс-служба департамента.
"В ходе проверки, проведенной инспекторами департамента природопользования Москвы после ряда обращений граждан, были изъяты три совы-неясыти у уличных фотографов на улице Кузнецкий мост. Напомним, совы-неясыти занесены в Красную книгу России. Документов на птиц фотографы не предоставили. Возбуждено дело по статье 8.35 "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений" КоАП РФ, проводится административное расследование", – сказано в сообщении.
Совы сейчас находятся в центре передержки животных.
В декабре 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. Он устанавливает, что владелец животного, который хочет отказаться от его содержания, должен отдать его новому владельцу или в приют. Использование домашних животных в предпринимательской деятельности (кроме случаев, установленных правительством), не допускается.
Также запрещена пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям.
2 сентября сотрудники Брянской таможни обнаружили в поезде Кишинев – Москва 16 щенков без ветеринарных документов. В отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Несоблюдение установленных запретов и ограничений". Щенков вернули на сопредельную территорию.
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