Инспекторы забрали краснокнижных сов у уличных фотографов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы изъяли у уличных фотографов на Кузнечном мосту трех сов, занесенных в Красную книгу. О происшествии сообщила пресс-служба департамента.

"В ходе проверки, проведенной инспекторами департамента природопользования Москвы после ряда обращений граждан, были изъяты три совы-неясыти у уличных фотографов на улице Кузнецкий мост. Напомним, совы-неясыти занесены в Красную книгу России. Документов на птиц фотографы не предоставили. Возбуждено дело по статье 8.35 "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений" КоАП РФ, проводится административное расследование", – сказано в сообщении.

Совы сейчас находятся в центре передержки животных.

В декабре 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными. Он устанавливает, что владелец животного, который хочет отказаться от его содержания, должен отдать его новому владельцу или в приют. Использование домашних животных в предпринимательской деятельности (кроме случаев, установленных правительством), не допускается.

Также запрещена пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к таким действиям.

2 сентября сотрудники Брянской таможни обнаружили в поезде Кишинев – Москва 16 щенков без ветеринарных документов. В отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Несоблюдение установленных запретов и ограничений". Щенков вернули на сопредельную территорию.

