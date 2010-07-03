Два уголовных дела возбудили на гендиректора мельничного комбината

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Два уголовных дела возбуждены против гендиректора мельничного комбината в Сокольниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным СК, компания, входящая в холдинг предприятий ООО "Торговый дом "Настюша", имеет задолженность по выплате зарплаты перед 231 сотрудником. В июле прошлого года в отношении комбината открылось конкурсное производство.

В отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело по статьям "Преднамеренное банкротство" и "Невыплата заработной платы". По данным следствия, в период с января по июль 2019 года сотрудники мельничного комбината не получали заработную плату.

Также юридическое лицо и гендиректора комбината привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Результаты расследования находятся у столичной прокуратуры на контроле.

В середине июня 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку. Они требовали выплатить задолженность по зарплате за четыре месяца. По данным следствия, с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не платило работникам. Задолженность по зарплате превысила 14 миллионов рублей.

19 июня новый инвестор перечислил 4,7 миллиона рублей для погашения задолженности за один месяц. Начали выплачивать и долг предприятия по энергоресурсам. При этом уточнялось, что полностью погасить задолженность удастся в течение нескольких месяцев.

