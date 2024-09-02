Уголовное дело возбуждено по факту драки в подмосковном Раменском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Драка с участием нескольких человек произошла в городском округе Раменское, возле одного из домов поселка имени Тельмана. По факту произошедшего завели уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ.

Как уточнили в ГУ МВД РФ по Московской области, прибывшие на место сотрудники полиции не обнаружили участников инцидента. В данный момент правоохранители разыскивают правонарушителей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также поручил доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Кузьминский суд Москвы ранее арестовал до 28 октября Джаманкула Абдулхака, который стал участником массовой драки на Жулебинском бульваре. Его обвиняют по статье "Хулиганство".

Сообщение о потасовке в полицию поступило вечером 28 августа. Правоохранители задержали 23 иностранных граждан. По предварительной версии, между ними возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, который перерос в потасовку.