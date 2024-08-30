Полицейские выявили 120 нелегалов среди работников склада в подмосковном Пушкине

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Полицейские при поддержке Росгвардии выявили 120 нелегалов среди работников торгового склада, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В результате в отношении иностранцев были составлены административные протоколы. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. Кроме того, 31 нелегал помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда.

Сейчас полицейские устанавливают организаторов незаконной миграции.

Полиция ранее задержала 23 иностранных гражданина за драку на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, между иностранными гражданами на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, который перерос в потасовку. Мигрантов доставили в отдел, устанавливаются все участники конфликта.

Депутаты ГД РФ в настоящее время рассматривают 28 законодательных инициатив в сфере миграционной политики. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, 6 законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, а в текущем году Госдума уже приняла 6 подобных законов.