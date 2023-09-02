Осужденный за смертельное ДТП мужчина совершил побег из свердловской колонии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Осужденный за смертельную аварию мужчина совершил побег из колонии-поселения №45 в поселке Восточном Свердловской области. Об этом сообщается на странице во "ВКонтакте" колонии.

"Тридцатого августа из ФКУ КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области совершил побег осужденный Григорьев Иван Алексеевич, 1992 года рождения, приговоренный к пяти годам лишения свободы, проживающий в Алапаевске", – отметила пресс-служба.

Также в сообщении приводятся приметы мужчины: рост – 175 сантиметров, среднего телосложения, цвет волос – черный, цвет глаз – серые, плоский лоб, дугообразные брови и овальное лицо.

11 мая Алапаевский городской суд признал Григорьева виновным по пункту б части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжено с оставлением места его совершения").

Ранее сообщалось, что автомобиль Mitsubishi столкнулся с припаркованной машиной и наехал на пешеходов в Сергиево-Посадском городском округе. В результате ДТП на месте погибли два человека, еще одного госпитализировали с травмами.

До этого несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Северном Чертанове. Из-за аварии движение в районе ДТП было затруднено.

Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД ночью 31 августа