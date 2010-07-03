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18:12

Пожар на улице Чаплыгина ликвидирован

происшествия пожар

18:12

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Фото: скриншот видео телеграм-канала Readovka

Спасатели ликвидировали пожар в квартире одного из домов на улице Чаплыгина в центре столицы.

На сайте ГУ МЧС по городу указано, что сообщение о ЧП поступило пожарным в 16:40. Горело помещение на пятом этаже пятиэтажки. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. При тушении были спасены четыре человека, в том числе трое детей.

В 17:24 пожар был локализован, в 17:39 минут – ликвидирован.

Ранее в поселке Правдинский вспыхнула кровля продуктового магазина. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 18 человек.

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