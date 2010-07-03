Пожар на улице Чаплыгина ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в квартире одного из домов на улице Чаплыгина в центре столицы.
На сайте ГУ МЧС по городу указано, что сообщение о ЧП поступило пожарным в 16:40. Горело помещение на пятом этаже пятиэтажки. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. При тушении были спасены четыре человека, в том числе трое детей.
В 17:24 пожар был локализован, в 17:39 минут – ликвидирован.
Ранее в поселке Правдинский вспыхнула кровля продуктового магазина. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 18 человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.