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17:42

Возгорание в ангаре в подмосковном Подольске ликвидировано

происшествия пожар

17:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ликвидировано возгорание в ангаре в подмосковном Подольске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МЧС.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, горела пластиковая стружка.

Ранее сообщалось, что на открытой площадке по адресу Нефтебазовский проезд, дом 7В загорелся полиэтилен.

Пожару присвоили повышенный второй номер сложности. Существовала угроза распространения огня.

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