В Подмосковье загорелся полиэтилен на площади 100 кв. метров

Фото: vk.com/public158584106

В подмосковном Подольске загорелся полиэтилен на открытой площадке. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Нефтебазовский проезд, дом 7. Пожару присвоен повышенный второй номер сложности. Есть угроза распространения огня.

Ранее в СНТ "Текстильщик" в городском округе Красногорск произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал один человек.