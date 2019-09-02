Четырех человек спасли при ликвидации пожара в центре Москвы

Фото: телеграм-канал Readovka

Четырех человек, в том числе троих детей, спасли при ликвидации пожара в квартире в центре столицы. Об этом сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в пятиэтажном доме по адресу улица Чаплыгина, дом 8, строение 1. При помощи спасательных устройств спасены три ребенка, их передали для осмотра бригаде скорой помощи", – изначально сказал собеседник агентства.

Позже стало известно об еще одном спасенном.

По данным МЧС, возгорание произошло на пятом этаже. Сейчас пожар локализован, его площадь составила 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в поселке Правдинский на улице Ленина вспыхнула кровля продуктового магазина. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 18 человек.

Также в понедельник, 2 сентября, в поселке Монино в городском округе Щелково загорелась бытовка. Пострадавших нет.

