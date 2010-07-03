В Пушкинском городском округе загорелся магазин

Фото: ГУ МЧС РФ По Московской области

В поселке Правдинский на улице Ленина загорелась кровля продуктового магазина, передает Агентство "Москва".

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров.

Отмечается, что до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 18 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее около 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом 24-этажном здании на юге Москвы по адресу Каширское шоссе, дом 94, корпус 1. Там произошло возгорание электрических кабелей в канале с 12 по 15 этаж. Людей вывели по незадымляемому лестничному маршу. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет.