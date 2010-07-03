В Ленинградской области загорелся ангар на пощади 3 тыс квадратных метров

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Спасатели тушат пожар в ангаре в деревне Старой Всеволожского района Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на областной ГУ МЧС.

Огонь охватил три тысячи квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности.

По информации спасателей, в ангаре находится производство ДСП. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее около 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом 24-этажном здании на юге Москвы по адресу Каширское шоссе, дом 94, корпус 1. Происходило возгорание электрических кабелей в канале с 12 по 15 этаж.

Людей вывели по незадымляемому лестничному маршу. Возгорание было оперативно ликвидировано, сведений о пострадавших нет.