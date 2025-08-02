Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Мексике

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Мексике, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте.

Эпицентр подземных толчков находился в 66 километрах к северо-востоку от города Оахака, в котором проживает около 225 тысяч человек. Очаг явления залегал на глубине 71 километра. Сведения о пострадавших или разрушенных зданиях не поступали.

Ранее землетрясение силой 7,3 балла произошло около берегов Аляски, рядом с Алеутскими островами. В связи с этим была объявлена угроза цунами для восточной половины островов.

До этого сейсмическое явление силой 6 баллов зафиксировали около побережья южных Курил. Подземные толчки произошли в Тихом океане, а его эпицентр находился в 91 километре к югу от необитаемого острова Симушир.