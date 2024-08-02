Тела восьми погибших извлечены из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося в Нижнем Тагиле дома тела восьми погибших. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, спасти к настоящему моменту удалось 15 человек, в том числе 7 детей.

С места происшествия специалисты МЧС вывезли около 1 000 тонн обломков строительных конструкций и мусора. При этом поисково-спасательные работы продолжаются более суток.

Два подъезда пятиэтажного дома обрушились на Сибирской улице 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

После трагедии власти города приняли решение о временном расселении жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.

По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

