Уничтожение части ракеты ATACMS в Севастополе пройдет на месте падения

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Севастополе уничтожение части ракеты ATACMS и суббоеприпасов проведут на месте падения. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Жильцов из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуировали, всем желающим также предоставили места временного размещения. На месте продолжает работать межведомственный оперативный штаб.

"Утром провел совещание оперштаба на месте падения сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова. После обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне – в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займет больше времени", – рассказал Развожаев.

По его словам, срок перекрытия дороги ориентировочно продлили до 16:00. В связи с этим жителей города попросили заранее выбирать маршруты объезда.

Губернатор также добавил, что уничтожение проведут с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

"Если сказать простым языком, то вместе со специалистами Водоканала выбрано место, где нет коммуникаций, будет выкопана яма, и уничтожение части ракеты и суббоеприпасов пройдет в ней", – пояснил он.

Часть ракеты на улице Симонке удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 8 утра.

Ранее Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь. Однако на город упали части сбитых ракет, а также фрагменты уничтоженных беспилотников.

Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за обнаруженных там суббоеприпасов сбитой ракеты. Развожаев призвал жителей не выходить из домов, плотно закрыть окна и не подходить к ним.