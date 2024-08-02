Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Курской областью и Краснодарским краем

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь сбили и перехватили шесть дронов Вооруженных сил Украины над Курской областью и Краснодарским краем. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Так, по информации ведомства, два беспилотника были ликвидированы над Курской областью и еще четыре дрона уничтожены над Краснодарским краем. Таким образом, министерству удалось пресечь попытки Киева атаковать российские территории с помощью БПЛА.

Ранее часть города Шебекино осталась без света, так как в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также в результате атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом.

При этом до этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем. Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

