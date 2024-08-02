Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома еще одного выжившего

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Специалисты МЧС РФ сумели спасти из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле еще одного мужчину. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале

"Специалисты МЧС России из-под завалов спасли мужчину. Работы продолжаются", – указано в сообщении.

Таким образом, число спасенных из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 15.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва газового баллона утром 1 августа. Причиной трагедии могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

В результате произошедшего, согласно последним данным, погибли три человека.

Власти города на время расселили жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что семьи погибших получат выплаты по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Он также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

