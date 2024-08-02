Третий погибший извлечен из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Фото: МЧС России

Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле еще одного погибшего. Таким образом, число погибших в трагедии человек достигло трех, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли ещё одного погибшего. Всего, к сожалению, погибли 3 человека", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва газового баллона утром 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

Власти города решили на время расселить жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним. На данный момент все еще существует опасность обвала конструкций торца соседнего дома.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что семьи погибших получат выплаты по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Он также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

