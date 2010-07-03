Пожар на мебельной фабрике в Одинцове ликвидирован

Пожар на мебельной фабрике в Одинцове потушен

Возгорание на мебельной фабрике в Одинцове потушено, передает телеканал Москва 24.

Его площадь составила 500 квадратных метров. Пожар полыхал в промзоне в микрорайоне Баковка, густые клубы дыма были видны издалека.

В ликвидации задействовали 23 единицы техники и 115 человек. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Специалисты сделали четыре замера воздуха рядом с местом происшествия на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Согласно последним данным, нормы не превышены.