Пожар в здании в Басманном районе ликвидирован

Возгорание в выселенной части дома 11/13 на улице Доброслободской ликвидирован, передает Агентство "Москва".
Информации о пострадавших нет.
Прежде сообщалось, что открытое горение на площади в 300 квадратных метров наблюдается на первом и третьем этажах. В какой-то момент огонь перекинулся на кровлю здания.
Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. На месте ЧП работают сотрудники МЧС.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после взрыва на пороховом заводе в Перми, где пострадали пять человек. Дело заведено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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