Пожар в здании в Басманном районе локализован

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в выселенном здании в Басманном районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Возгорание произошло в районе дома № 11/13 на улице Доброслободской. Открытое горение наблюдается на первом и третьем этажах. Уточняется, что огонь перекинулся на кровлю здания.

Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Его площадь составляет 300 квадратных метров. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать. В настоящий момент ликвидация пожара продолжается.

Накануне сообщалось о возгорании автосервиса на севере Москвы. Пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса на Дегунинской улице.

