Автосервис загорелся на севере Москвы

Здание автосервиса загорелось на севере Москвы. Огонь охватил площадь примерно в 300 квадратных метров, передает телеканал Москва 24.

Как уточнили в экстренных службах столицы, пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса на Дегунинской улице. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства пожара выясняются.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать. "Пожар в автосервисе локализован, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров", – рассказал РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о пожаре в здании автосервиса по разбору машин на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке столицы. По словам очевидцев, с места пожара были слышны хлопки, а над местом ЧП поднимался столб черного дыма. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Как уточнили в экстренных службах, внутри автосервиса находились баллоны с газом, но их успели вынести.