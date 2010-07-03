В МЧС уточнили площадь пожара в Одинцове

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Площадь пожара на складе на территории мебельной фабрики в Одинцове составляет порядка 450 квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

По предварительной информации, никто не пострадал. Возгорание тушат 56 человек и 12 единиц техники. Ранее уточнялось, что огонь угрожает соседним постройкам.

В МЧС добавили, что поисково-спасательный отряд № 26 сделал четыре замера воздуха рядом с местом происшествия на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Согласно последним данным, нормы не превышены.

Сегодня также произошел пожар площадью порядка 10 квадратных метров в квартире на улице Стромынке. Пострадали два человека, их доставили в больницу.