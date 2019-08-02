В Одинцове загорелась мебельная фабрика

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В подмосковном Одинцове загорелась мебельная фабрика, огонь угрожает соседним постройкам.

Площадь пожара уточняется. По данным Агентства "Москва", возгорание произошло на улице Баковской. К тушению пожара привлечены 23 человека и шесть единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в двухкомнатной квартире по адресу улица Стромынка, дом 1, произошел пожар. Пострадали два человека.