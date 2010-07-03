15 тысяч человек погибли и пострадали от ЧС в 2018 году

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В 2018 году от различных видов чрезвычайных ситуаций в РФ погибли или пострадали 15 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Статистического сборника Минздрава.

Количество погибших составило 4 636 человека (в 2017 – 3 098). Пострадавших и погибших детей – 3 186 человек (571 ребенок погиб). В 2017 году – 2 001 (381 ребенок погиб).

Примерно в полтора раза выросло количество самих ЧС. Если в 2017 году их было 1 681, то в 2018-м уже 2 566. Из них 2 301 – техногенные (в 2017 – 1 474), 13 – природные (15), 238 – биолого-социальные (172) и еще 14 социальные (17).

Большинство людей пострадали и погибли в 2018 году из-за аварий на дорогах (1 551 авария – 8204 пострадавших и погибших), в пожарах и взрывах (688 – 2 396) и биолого-социальных ЧС (238 – 1564).

24 взрослых и девять детей погибли от бандитизма, еще 18 человек погибли в вооруженных конфликтах, из них – два ребенка.

В прошлом году чрезвычайные происшествия миновали Белгородскую и Новгородскую области, Севастополь и Чукотский автономный округ. Больше всего ЧС в прошлом году произошло в Краснодарском крае (181), Подмосковье (141) и Башкирии (110).