Пожар на мебельной фабрике в Одинцове локализован

Пожар на складе на территории мебельной фабрики в Одинцове локализован, сообщает Агентство "Москва".

В 18:25 его локализовали на площади 500 квадратных метров. В тушении задействованы 23 единицы техники и 115 человек, в том числе 12 единиц техники и 45 человек от МЧС. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее говорилось, что огонь угрожает соседним постройкам. Специалисты также сделали четыре замера воздуха рядом с местом происшествия на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Согласно последним данным, нормы не превышены.