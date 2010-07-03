Более 130 участников незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались уклонистами

Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV/EPA

Среди задержанных на несанкционированных акциях в Москве 27 июля 134 человека длительное время уклоняются от прохождения военной службы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по столице.

В следственные органы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан.

Следователям предстоит установить, есть ли в их действиях признаки состава преступления, предусмотренного статьей об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

По данной статье задержанным грозит до 2 лет тюрьмы. При этом в СК отметили, что "даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает "уклонистов" от прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ".

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

