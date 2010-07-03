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Российские туристы не пострадали в результате взрывов в Бангкоке, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы следим за ситуацией в Бангкоке. Информации, что от взрывов пострадали туристы из России, не поступало", – цитирует ее РИА Новости.

Ломидзе предположила, что взрывы в столице Таиланда стали следствием внутренних разборок.

В центральных районах Бангкока произошла серия из семи взрывов. Первые три взрыва раздались с промежутками в пять-семь минут сразу после 5:00 утра по местному времени в районе Прату Нам. Еще один произошел на углу улицы Пхетчабури и два – на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel, где расположены торговая галерея и магазины готовой одежды.

В данный момент известно о двух пострадавших – это работники муниципальных служб, убиравшие мусор. Они получили легкие ранения. Отмечается, что самодельное взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча решительно осудил серию взрывов в Бангкоке и пообещал гражданам страны защиту и скорейший розыск преступников.