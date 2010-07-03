Семь взрывов прогремели в Бангкоке

Фото: EPA/TASS/Pongmanat Tasiri

В центральных районах Бангкока произошла серия из семи взрывов. В данный момент известно о двух пострадавших.

Как сообщает Nation TV, первые три взрыва раздались с промежутками в пять-семь минут сразу после 5:00 утра по местному времени в районе Прату Нам.

Еще один произошел на углу улицы Пхетчабури и два – на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel, где расположены торговая галерея и магазины готовой одежды.

Пострадали два работника муниципальных служб, убиравшие мусор. Они получили легкие ранения. Отмечается, что самодельное взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев.

17 июня смертники подорвались на северо-востоке Нигерии. В результате терактов в штате Борно погибли 30 человек, еще 40 получили ранения.