В Югре мужчина вклеил свое фото в чужие паспорта для сдачи экзаменов на права

Фото: 86.мвд.рф

В Югре 59-летний житель Сургута вклеил свою фотографию в чужие паспорта для сдачи экзаменов на водительские права. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Действия мужчины были пресечены в декабре 2024 года. Тогда злоумышленник обратился в регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции для сдачи теории на знание ПДД. В тот момент мужчина предоставил комиссии паспорт с вклеенной фотографией.

Однако инспекторы выяснили, что настоящим владельцем паспорта является 54-летний житель Сургутского района, который в 2021 году был лишен прав за управление транспортом в нетрезвом виде. После того, как срок лишения прав истек, последний обратился к знакомому и попросил найти человека, который смог бы сдать экзамен за него. Для этого посредник и обратился к 59-летнему жителю Сургута.

Дознаватели предположили, что злоумышленник, получив чужой паспорт, вклеил туда свое фото, а затем предоставил документ инспекторам. Кроме того, правоохранители выяснили, что в ноябре прошлого года мужчина таким же образом сдал теорию на знание ПДД за другого человека, который спустя время получил права. В связи с этим результаты экзамена были аннулированы, а водительское удостоверение – изъято.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по двум эпизодам приобретения и хранения поддельных паспортов россиян в целях использования или сбыта. Теперь материалы возбужденного против него дела вместе с утвержденным обвинением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве были задержаны участники преступной группы, которые подозреваются в продаже ложных счетов-фактур и налоговых деклараций. По версии СК, в декабре 2024 года злоумышленники создали не менее 10 фиктивных юрлиц, которые не вели реальную хозяйственную деятельность.

Для получения прибыли подозреваемые продавали от имени этих организаций поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах содержались ложные сведения о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате преступных действий было незаконно получено 13,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.