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12:36

Происшествия

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле", – говорится в его публикации.

Как отметил губернатор, в результате происшествия никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 боеприпасов. В результате повреждения получили четыре домовладения.

До этого ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Новопетровка Белгородской области. Они сбросили три взрывных устройства на территорию населенного пункта. Гладков подчеркнул, что пострадавших нет, были повреждены один автомобиль с прицепом и трактор.

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