В Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону"

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Полиция Сиэтла в американском штате Вашингтон ликвидировала "автономную зону", сообщает ABC News.

В соответствии с указом мэра города, правоохранители разогнали протестующих и зачистили провозглашенную ими несколько недель назад "Автономную зону Капитолийского холма". В результате было задержано 32 человека.

Как заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани, "закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов".

Ранее Дональд Трамп раскритиковал СМИ, обвинив их в замалчивании информации о протестах в Сиэтле. В частности, Трамп назвал протестные акции в Сиэтле "леворадикальным переворотом". По его словам, замалчивание в СМИ этих событий происходит намеренно. Трамп добавил, что мэру и губернатору должно быть стыдно за происходящее.

Протестующие в Сиэтле расположились на территории нескольких кварталов в центральной части города, объявив эту зону "Автономной зоной Капитолийского холма".

Также американский лидер назвал протестующих внутренними террористами. Позднее на заявление Трампа отреагировала мэр Сиэтла. Она предложила президенту США "вернуться в бункер".