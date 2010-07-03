Четырех пропавших без вести нашли живыми в Иркутской области

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Найдены живыми четыре человека, ранее числившиеся пропавшими без вести при дождевых паводках в Иркутской области. Разбор разрушенных домов и поиски людей продолжаются, данные о погибших и пострадавших могут измениться, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

К настоящему моменту остается неизвестной судьба 13 человек, в том числе одного ребенка.

На официальном портале Иркутской области говорится, что по данным на вечер 2 июля остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах – Тулунском, Чунском и Тайшетском.

За медицинской помощью обратились 1303 человека. Госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок. Основной диагноз – переохлаждение.

Наиболее сложная ситуация складывается в Тулуне. В городе подтоплены 143 улицы протяженностью 62,7 километра, три АЗС, повреждены два автомобильных моста.

"Вода пошла на спад. Начинают работать группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре, социальным объектам. И как только это станет возможным, сразу будем приступать к восстановительным работам", – рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По данным ученых, нынешний летний паводок – самый мощный в истории метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Также специалисты отмечают, что причиной ЧП стали аномальное развитие атмосферных процессов и глобальное изменение климата.

Для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим было назначено выплатить 662 миллиона рублей. Выплаты компенсаций уже начались.

