Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Взрыв прогремел в порту Бердянска в ходе работ по разминированию устройств, оставленных украинскими военными при бегстве, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Устройства были обнаружены при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации. В настоящее время работы по разминированию продолжаются. Жителей и гостей Бердянска призвали к спокойствию.

Ранее Минобороны РФ заявило о разминировании прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря. Гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в акватории порта были приведены в рабочее состояние.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

